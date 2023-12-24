«جمارك دبي» تكشف أساليب تهريب غير مسبوقة للممنوعات

كشفت «جمارك دبي» أساليب غير مسبوقة لتهريب الممنوعات، حيث ضبطت مادة الكريستال المخدرة بوزن 50 كيلوغراماً و676 غراماً في طرود الشحن الجوي، بواقع 382 طرداً، خلال عامي 2022-2023، أخفيت بأساليب احترافية في أدوات صحية، إضافة إلى عجلات تمارين حديدية، وأجهزة تحضير قهوة، وتحف زينة.
كما نجح مفتشو «جمارك دبي» في منع تهريب 251 كيلوغراماً من عشبة الماريغوانا المخدرة، موزعة على 3477 طرداً، أخفيت في أسطوانات الأكسجين الخاصة بالغطس ومكبرات الصوت.
وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في «جمارك دبي»، سلطان سيف السويدي، إن ضباط الإدارة ضبطوا خلال العامين الماضيين حيلاً جديدة لتهريب المواد المخدرة، تم كشفها بالاعتماد على خبراتهم الواسعة، ومواهبهم التي يتم صقلها باستمرار من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في علم كشف تهريب الممنوعات، إلى جانب الأجهزة المساندة الداعمة التي تعد الأحدث والأكثر تطوراً عالمياً، موضحاً أن «المفتشين تمكنوا خلال عامي 2022 و2023 من ضبط 1500 ضبطية متنوعة جمركية وأمنية، في مراكز الشحن الجوي التي تشهد نشاطاً مكثفاً في حركة البضائع».
وأضاف: «تحرص جمارك دبي، وضمن دورها الأساسي في حماية المجتمع والاقتصاد، على كشف محاولات المهربين للممنوعات بكل أشكالها وأنواعها، والبضائع المقلدة والمقيدة»، مشيداً بمهارة موظفي «الجمارك»، وما يتمتعون به من حسّ أمني عالٍ تجاه الوطن، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المخدرات، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي.
الإمارات اليوم
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