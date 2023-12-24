وزير الصحة بسنار يناشد الكوادر الصحية بالعودة للمستشفى التعليمي

ولاية سنار وقف وزير الصحة والرعاية الإجتماعية المكلف بولاية سنار في زيارته لمستشفى سنار التعليمي على سير العمل والاطمئنان على حالة المرضى . وأكد المدير الآداري بمستشفى سنار أحمد الإمام العوض أن وزير الصحة التزم بتوفير ادوية للمرضى، مناشدا جميع الكوادر الطبية والصحية بالحضور للمستشفى وذلك للحوجة الماسة لخدماتهم. كما التزم سيادته بتوفير وجباتهم وإستحقاقاتهم المالية وذلك لانهم يعملون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التي تؤثر سلبا على الاحوال الصحية. سونا

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