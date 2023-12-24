قالت لجان مقاومة أربجي بولاية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع تقوم باعتقالات ظالمة داخل المدينة. – الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة والحرب ضد المواطن الأعزل. – نؤكد إدانتنا لقوات الدعم السريع للاعتداءات المستمرة في قرى الجزيرة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة أربجي بولاية الجزيرة: الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة والحرب ضد المواطن الأعزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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