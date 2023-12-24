مبارك الفاضل: حميدتي ميت أو حي غائب عن الأنظار منذ 7 أشهر ولم يعلن عن أي اجتماع بينه وبين أي مسؤول

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن حميدتي ميت أو حي غائب عن الأنظار منذ 7 أشهر ولم يعلن عن أي اجتماع بينه وبين أي مسؤول غربي أمريكي أو أوروبي ولا مسؤول دولي أو إفريقي أو عربي. الجزيرة – السودان

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