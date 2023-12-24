بادي يتفقد حركة الأسواق بمدينتي الرصيرص والدمازين

تفقد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء الحكومة ولجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم , صباح اليوم إنتظام الحركة التجارية بأسواق مدينتي الدمازين والروصيرص . حيث غطت جولته التفقدية أسواق وسط مدينة الدمازين والسوق الشعبي وأسواق مدينة الروصيرص . وكان في إستقبال السيد الحاكم ووفده المرافق بوسط مدينة الدمازين الأستاذ يوسف الهادي يوسف محافظ الدمازين وعدد من أعضاء لجنة الأمن والإدارة التنفيذية بالمحافظة . حيث خاطب السيد الحاكم اللقائين الجماهيريين بوسط مدينة الدمازين والسوق الشعبي داعياً المواطنين الى ضرورة الوقوف خلف القوات المسلحة ، مؤكداً إلتزام حكومة الإقليم بدعم وإسناد القوات المسلحة تفويتاً الفرصة على الأعداء والمتربصين , ودعا المواطنين الى ضرورة العمل على إستقبال وإيواء المتأثرين بالأحداث الأمنية القادمين من ولاية الجزيرة والولايات الأخرىمحافظ الدمازين أكد إستعداد المحافظة لدعم القوات المسلحة وإستقبال المتأثرين بالأحداث قائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء الركن شمس الدين موسى عبدالله أكد إستعداد قيادة الفرقة الرابعة مشاة للدفاع عن حرمات الدين والوطن هذا وقد إمتدت الجولة لتشمل أسواق مدينة الروصيرص , حيث كان في إستقبال الحاكم ووفده المرافق العمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ الروصيرص وأعضاء لجنة الأمن بالمحافظة والإدارة التنفيذية والإدارة الأهلية بالمحافظ . ولدى مخاطبته اللقاء الذي نظم بوسط سوق مدينة الروصيرص الحاكم أعرب عن تقديره للمواقف التأريخية لمواطني الروصيرص , ووجه الدعوة للشباب لضرورة الإستعداد لحمل السلاح والإنخراط في صفوف القوات المسلحة دفاعاً عن الأرض والعرض محافظ الروصيرص أعلن جاهزية المحافظة لدعم وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة قائد الفرقة الرابعة مشاة جدد إلتزام القوات المسلحة بالدفاع عن عزة الدين وحماية الأرض وصون المكتسبات.

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