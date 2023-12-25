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نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, صورة حديثة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت النجمة التي تلقب نفسها باسم “منوية” في لقطة رومانسية مع زوجها حسام الدين, وكتبت عليها: (وعندما قالوا لي تمني قلت : صحبته لبيت اللّٰه الحرام وهو محرمي).
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته الصورة التي وجدت حظها من التداول والشهرة تسابق على نشر التعليقات الساخرة, حيث كتب أحدهم: (خلاص المياه عادت لمجاريها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة رومانسية لها مع زوجها وساخرون: (خلاص المياه عادت لمجاريها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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