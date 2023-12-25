شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يحذر: (لو الحرب استمرت 5 سنة ما محتاجين دعم وأي زول يقول كلام غير كدة دا حرامي وكذاب ومنافق)

تداول محبي الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين, مقطع فيديو حديث له وجد اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف شيخ الأمين, من خلال المقطع عن عدم حوجتهم في مسيده العامر لأي دعم.

وقال في حديثه أن شخص ينتحل شخصيته ظهر في الأسافير وهو يطلب دعم باسمه وهو ما نفاه الشيخ مؤكداً أن سيقوم بكشف الشخص.

وجدد شيخ الأمين تأكيده على عدم حوجتهم في المسيد لأي دعم وقال: (لو الحرب استمرت 5 سنة ما محتاجين دعم وأي زول يقول كلام غير كدة دا حرامي وكذاب ومنافق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)