تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب من مدينة كسلا بشرقي السودان وهم يقفون في مدخل المدينة لاستقبال النازحين من الحرب التي شهدتها الخرطوم ومن ثم مدينة ود مدني.
وأستقبل الشباب الفارين من الحرب بمدينة ود مدني بالأكل والشراب على الطريق العام وهو ما جعل المتابعون يشيدون بالقرار.
وتغزل المعلقون في اللفتة البارعة من شباب كسلا, وكتب أحدهم معلقاً: (كسلا الوريفة) ليرد عليه آخر, (لو ما جيتا من زي ديل و آسفاي ومآساتي و ذلي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أهالي كسلا يستقبلون النازحين من الحرب من ود مدني بالأكل والعصائر عند مدخل المدينة ومتابعون: (كسلا الوريفة ولو ما جيتا من زي ديل و آسفاي ومآساتي و ذلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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