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لقاء الخميسي تتألق في إطلالة شتوية تخطف الأضواء

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Asma Osman 0 تبليغ

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لقاء الخميسي

ظهرت لقاء في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر و شميز  بالون الابيض وبنطال جلد، ونالت الصوره اعجاب الجمهور.

حيث نشرت  الفنانة لقاء الخميسي لمتابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” خلال خاصية الاستوري.

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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