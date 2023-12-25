أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه بامانة الحكومة بربك ظهر اليوم برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف ، أجاز مقترح موازنة الولاية للعام ٢٠٢٤م والقوانين المصاحبة لها ، بحضور الدكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية المستشار العام لحكومة الولاية وعدد من مديري الادارات بوزارة المالية التي قدمتها الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة .
وبلغت تقديرات الموازنة ( ١٩٧ ) مليارا و٧٠٠ مليون جنيها، بعجز ٢ مليار و ٥٠٠ مليون جنيها ، بنسبة نمو ٤١% .
وقال والي النيل الأبيض أن ميزانية العام ٢٠٢٤م تأتي في ظروف استثنائيه تشهدها البلاد بسبب الحرب، واشار الى ان الميزانية ترتكز على الإنفاق على الأمن والطواريء.
ووجه بضرورة فك الازدواجية في الرسوم والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحصيل الإيرادات وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين .
وفي ذات السياق قالت الاستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية أن ميزانية العام ٢٠٢٤م هي ميزانية طواريء وتحمل عدد من البشريات للحفاظ على الامن والصرف على المشروعات الخدمية.
وابانت أن الميزانية جاءت بنسب متفاوتة حيث قدر الفصل الأول ب ٤٩% ” تعويضات العاملين ” ، والفصل الثاني السلع والخدمات بلغ ١٨% بنسبة زيادة ٧٧% بسبب التضخم وارتفاع سعر الدولار ، أما الفصل الثالث الأصول غير المالية قدرت ب ٢٧% بزيادة ٥٤% عن العام السابق للمشروعات التنموية المستمرة ” التعليم، الصحة والمياه ” ، بينما خصص ٢% من الإنفاق العام للمنح والمنظمات لارتباط الولاية بعدد من المنظمات الدولية، بالاضافة لتخصيص ٢% للمنافع الاجتماعية و٢% للمصروفات الأخرى.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء حكومة النيل الأبيض يجيز موازنة العام ٢٠٢٤م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.