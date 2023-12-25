القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المطربة والراقصة سما المصري، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.

ووصلت سما المصري إلى محكمة التجمع بالقاهرة الجديدة؛ لتنفيذ الحكم القضائي الصادرة ضدها بالحبس.

وكانت الأجهزة المعنية أفرجت الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

صحيفة الدستور