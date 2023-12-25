رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول بنظيره بيرنلي على ملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام بيرنلي، وما ينتظره من أرقام قياسية، وذلك على النحو التالي:

– سيخوض محمد صلاح مباراته العاشرة أمام بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي.

– ولعب محمد صلاح 9 مباريات أمام بيرنلي من قبل، وجميعها بقميص ليفربول، حيث حقق 6 انتصارات، وتعادلين وهزيمة واحدة.

– وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح هدفًا واحدًا فقط، وصنع هدفين آخرين.

– يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف من أجل الاقتراب من صدارة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الثاني في قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفًا، خلف إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 14 هدفًا.

– يحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف واحد على الأقل، ليصل إلى 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويصبح صاحب الـ31 عامًا، خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من روجر هانت (244 هدفًا)، جوردون هودسون (233 هدفًا)، إيان راش (229 هدفًا)، وبيلي ليدل (215 هدفًا).

ويملك صلاح 151 هدفًا في البريميرليج، وذلك بواقع 149 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

صحيفة الدستور