روسيا تحبط هجمات سيبرانية خطيرة لأجهزة استخبارات أجنبية في 2023

أعلن مجلس الأمن الروسي، الإثنين، عن إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة ضد مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023، وذلك من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد مجلس الأمن الروسي أن هذه الهجمات تمت بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، مستهدفة المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية والتعليم، وغيرها من المرافق.

وأكد أن “الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية”.

صدى البلد