أعلن مجلس الأمن الروسي، الإثنين، عن إحباط هجمات سيبرانية عالية الخطورة متكررة ضد مرافق البنية التحتية للمعلومات الروسية في عام 2023، وذلك من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد مجلس الأمن الروسي أن هذه الهجمات تمت بالتعاون مع منظمات خاصة وشبكات إجرامية دولية، مستهدفة المرافق الحكومية والاتصالات والطاقة والنقل والخدمات المصرفية والتعليم، وغيرها من المرافق.
وأكد أن “الإجراءات التي اتخذتها الهيئات والمنظمات الحكومية المعنية، حالت دون تعطيل عمل موارد المعلومات الروسية”.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تحبط هجمات سيبرانية خطيرة لأجهزة استخبارات أجنبية في 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.