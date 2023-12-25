الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي مستعدة لقبول رغبة اللاعب أحمد عبد القادر بالانتقال معارًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لعدم مشاركته الكبيرة ورغبته الشخصية.
وأوضح أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن، خاصة بعد تألق الفريق في كأس العالم للأندية.
وأكمل شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: “الأهلي أعطي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب في ظل عدم مشاركته باستمرار وحاليا ينتظر وصول عروض رسمية:.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري اليوم الإثنين 25 ديسمبر. تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
صدى البلد
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