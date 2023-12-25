آخرها شيرين عبدالوهاب.. 12 حالة طلاق داخل الوسط الفني في عام 2023

شهد عام 2023 حالات انفصال عديدة في الوسط الفني، حيث كانت تلك الحالات مفاجأة للبعض وصادمة للبعض الآخر، فبالرغم من خصوصية الحدث إلا أن هناك قطاع كبير من الجمهور يهتمون بمثل هذه الأخبار.

– انفصال شيرين وحسام حبيب

وتعتبر الفنانة شيرين عبدالوهاب أحدث المنفصلين عن أزواجهم في الوسط الفني، فقد أعلن الإعلامي عمرو أديب يوم 15 ديسمبر الجاري، عن طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “mbc مصر”، إنه تواصل مع شيرين وأكّدت له حدوث الطلاق بالفعل.

وأضاف أن شيرين وصفت الطلاق بأنه كان حضاريا وهادئا وخاليا من أي مشكلات، متابعا، “شيرين قالت لي طمن الناس عني أنا كويسة جدا وطمنهم على حسام هو كويس جدا”.

وعلق أديب على طلاق شيرين وحسام حبيب، قائلا: “الاتنين قرروا في النهاية إنهم يطلقوا بعد مشاكل عاصفة.. أرجو أن يكون هذا الأمر بداية لحياة جديدة للاتنين”، موضحا: “الطلاق بيحصل سواء وسط الفنانين أو خارج الوسط الفني.. المهم يكون الاتنين عندهم قدرة يقفوا على رجليهم”.

– انفصال مطرب المهرجانات مسلم عن زوجته

وفي يوم 12 ديسمبر أعلن مطرب المهرجانات مسلم عن انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي، بعد عام واحد من الزواج، وكتب على استوري بانستجرام: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني رعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء”.

وتابع، “إن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهارده في حالة ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

– انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

وأعلنت الكاتبة إنجي علاء، يوم 28 نوفمبر الماضي، عن انفصالها عن الفنان يوسف الشريف، قائلة: “قدّر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال الرسمي بيننا”.

وكتبت إنجي علاء عبر حسابها الرسمي على إكس: “يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل؛ تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا، ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا”.

وأضافت، “دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء”.

– انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وفي يوم 27 أبريل أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وكتبت، “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير آمين يارب”.

– انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت علياء بسيوني، يوم 29 أغسطس الماضي، انفصالها عن المطرب أحمد سعد عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: “ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

وكتبت علياء بسيوني، “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد، بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابة أقول له شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا”.

وتابعت، “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام، وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول، الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب اللي أخدته في العلاقة دي”.

– انفصال شريف منير عن زوجته

وفي 25 سبتمبر، أعلن الفنان شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، عن انفصاله رسميا عن زوجته السيدة لورا.

وقال شريف منير، إنه تم الطلاق بينه وبين زوجته لورا، وإن كل شيء قسمة ونصيب، متمنيا لها كل خير.

– انفصال بشرى عن زوجها

وأكدت الفنانة بشرى للإعلام خبر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، يوم 29 مايو الماضي، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض.

وطالبت بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء.

– انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد يوم 15 نوفمبر الماضي انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام : “الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

– انفصال حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق

وانفصل مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن زوجته ريم طارق في يوليو الماضي، بعد 5 شهور تقريبا من زواجهما، حيث قد شهد حفل زفافهما عددا كبيرا من النجوم أبرزهم تامر حسني، وحمو بيكا، وعمر كمال، ورامي صبري، ومصطفى قمر، ومحمود الليثي.

وكشف حسن شاكوش أن تكلفة حفل الزفاف بلغت نحو 4 ملايين جنيه تقريبا، ليعلن بعدها انفصاله عن ريم طارق، وقرر الثنائي تحرير محاضر ضد بعضهما وتبادلا الاتهامات.

– انفصال ياسر فرج عن هبة الهواري

وفي 9 نوفمبر الماضي، أعلن الفنان ياسر فرج، انفصاله عن مذيعة الراديو هبة الهواري، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائي في هدوء تام دون وقوع أي خلافات بينهما.

وكان الفنان ياسر فرج احتفل بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهواري، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المخصصة لذلك، وبحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

– انفصال المطربة بوسي عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع

انفصلت الفنانة بوسي عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع في منتصف نوفمبر الماضي، حيث قد احتفل الثنائي بحفل زفافهما في مايو 2022.

وقال هشام ربيع، في تصريحات تلفزيونية، إن الانفصال تم في هدوء وأنهى الطرفان كل شيء بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات تعطل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

– انفصال نسرين طافش عن زوجها

وفي منتصف يوليو، أعلنت الفنانة نسرين طافش، انفصالها عن زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، من خلال خاصية “استوري”.

وكتبت نسرين طافش عبر “إنستجرام”، “تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش”.

الشروق نيوز