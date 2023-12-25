“نهبوا كل شيء”.. شهادات مروعة من داخل “الجزيرة” السودانية

نهب أفراد الدعم السريع “كل شيء” في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش.

ويوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن “(أفراد) قوات الدعم السريع نهبوا كل شيء: السيارات وعربات نقل التجارة والجرارات”، رافضا كشف هويته خشية انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد.

وفي الولاية ذاتها، لا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة 50 كلم شمال مدينة ود مدني مركز الولاية.

وقال عابدين الذي اكتفى باسمه الأول للأسباب نفسها “السبت طرق باب البيت سبعة أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم”.

وأضاف “اخذوها تحت تهديد السلاح”.

ودفعت المعارك الدامية التي اندلعت منتصف أبريل بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قرابة 500 ألف شخص للنزوح من الخرطوم الى ولاية الجزيرة التي ظلت في منأى عن النزاع.

لكن قبل أكثر من عشرة أيام تقدمت قوات الدعم، التي تسيطر على معظم انحاء العاصمة السودانية، على الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني، وسيطرت على قرية تلو أخرى.

وفي 15 ديسمبر، هاجمت قوات الدعم السريع ود مدني، ما دفع 300 ألف شخص الى النزوح مجددا سواء الى مناطق أخرى في ولاية الجزيرة أو نحو الولايات المجاورة مثل سنار والقضارف، وفق الأمم المتحدة.

والسبت، كانت قوات الدعم على بعد 15 كلم شمال سنار، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.

نهب أسواق وإطلاق نار عشوائي

وأضاف شهود أن “طائرات حربية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال سنار، مما أثار الرعب بين السكان”.

والجيش هو الوحيد بين طرفي الصراع الذي يمتلك قوات جوية. في المقابل، تفضّل قوات الدعم السريع العمل من خلال وحدات خفيفة ومتحركة تتنقل باستخدام شاحنات صغيرة مزودة رشاشات ثقيلة.

وحيثما تمر قوات الدعم السريع، ينتاب الرعب السيدات والفتيات من التعرض “لعنف جنسي” وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال “سايف ذا تشيلدرن”.

وفي سوق الحصاحيصا، شاهد صحفي في فرانس برس أبواب المحال التجارية مفتوحة والبضائع مبعثرة.

وقال عمر حسين (42 عاما) الذي تمتلك أسرته متاجر في السوق “هل جاءت قوات الدعم السريع لمحاربتنا نحن كمواطنين أم لقتال الجيش؟”.

وأكد أن أسرته فقدت كل تجارتها “بعدما تمّ نهب محلاتها وسياراتها”.

وفي سوق تمبول، أحد أهم الأسواق التجارية في شرق ولاية الجزيرة، “اقتحمت قوات الدعم السريع السوق وهي تطلق النار بشكل عشوائي”، بحسب ما أفاد شهود.

تفتيش كل غرفة

ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في السودان عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، علما بأن العديد من المصادر تقدّر بأن هذه الحصيلة تبقى ما دون الفعلية.

كما أدت الى نزوح 7.1 مليون سوداني، من بينهم 1.5 مليون شخص لجأوا الى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة التي اعتبرت أن “أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم”.

وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن “قلقة” إزاء تكثيف المعارك في السودان “ودان بشدة” الهجمات على المدنيين وامتداد الحرب الى “مناطق تأوي أعدادا كبيرة من النازحين”.

ومنذ اندلاع الحرب، يتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة المدنيين.

وسبق أن دانت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي “بأشد العبارات” الفظائع المتواصلة” وعمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور.

الحرة