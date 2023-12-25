حمله للتبرع بالدم بولاية سنار ووزير الصحة المكلف أول المتبرعين

دشن وزير الصحة والتنمية الإجتماعية المكلف بولاية سنار د.ابراهيم العوض احمد يوسف مبادرة حملة التبرع بالدم بمستشفى الكلى بسنار . وكان وزير الصحة اول المتبرعين بالدم مهيبا بمواطني الولاية ومدينة سنار بالتبرع بالدم مؤكدا أن قطرة دم قد تنقذ حياة مواطن، مشيدا بأصحاب مبادرة التبرع بالدم بمستشفيي الكلى بسنجه وسنار . وفي سياق متصل ثمن وزير الصحه المكلف بسنار جهود مفوضية العون الإنساني بولاية سنار وجمعية الهلال الأحمر فرع ولاية سنار لإسهامها في توفير مواد تموينية للكوادر الطبية والصحية التي تعمل في حالة الطوارئ الآن بمستشفيي سنجه وسنار التعليميين مشيدا بالشراكه المحكمه بينهم. سونا

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