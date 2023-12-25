عائشة الماجدي: مؤسف يا كيكل أن تكون أنت إبن البطانة البارة مؤسف ان لا تحمي عرض أخواتك مؤسف ياخ

في بريد الجنجويدي كيكل:
أنت كزول متمرد وجنجويدي وأخترت خط الخيانة علي خط الوطن يبقي لم كلابك الضالة دي عليك ما حدث في الجزيرة أمر غاية في الإستباحة علي حرمات البيوت وسرقة اموال الناس وقتلهم وإغتصاب النساء.
مؤسف يا كيكل أن تكون أنت إبن البطانة البارة مؤسف ان لا تحمي عرض أخواتك مؤسف ياخ ..
حسب ما علمت أن قرعة الجنجويد وقعت ليك بقوة قوامها
( 8 الف عسكري ) جنجويدي وسألوك هل بتقدر علي القوة دي أجبت ما عليكم تب وإنحنيت تعظيم لجنجويدي أكبر منك !
يعني يا جماعة ( سقطوا مدني بقوة قوامها 8 الف جندي )
السؤال يا كيكل ؟
قوة أنت ما بتقدر عليها ومخليها مشتتتة في الجزيرة أنت قائد ليها عشان تعمل في أهلك كل وسخ الدنيا دا !
ما كفاية علي أهل الجزيرة عار تمردك أنت رحت جايب ليهم المتمردين في مناطقهم !
يا عيب الشؤم ياخ
الكاتبة/ عائشة الماجدي
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