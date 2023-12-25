من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية “نهى الضكر” – صورة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية تجديد حبس نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمة فيها بالاتجار بالبشر وتسهيل وممارسة الدعارة داخل كباريه تمتلكه بالهرم.

وأمرت نيابة الهرم بحبس نهى الضكر إمبراطورة كباريهات الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ونفت المتهمة الرئيسية الاتهامات المنسوبة إليها بالإتجار بالبشر وممارسة وتسهيل الدعارة وممارسة الفجور.

أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم “نهى الدكر” الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

ومنذ 3 أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة كباريه أندريه الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره دون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جيب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

وأفادت التحريات أن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

صدى البلد