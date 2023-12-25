تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة السرقة، وضبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
صحيفة الدستور
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المتهم بسرقة سيارة فى الدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.