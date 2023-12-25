نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار : توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة مقلق وتسبب في إحباط للشعب السوداني لكن هذا التمدد لايعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني

مالك عقار توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة مقلق وتسبب في إحباط للشعب السوداني لكن هذا التمدد لايعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني. نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار :

الدعايات والاشاعات هي إحدى وسائل العدو لتدمير روحنا المعنوية وتفريغ صفوفنا فدعونا نتخدق حول الحق والأمل وأن نتسلح بالعزم والإرادة والثقة في الله ثم في شعبنا.

نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار :

تقدم العدو يجعله عرضة للانهزام وهذه فرصة لتدمير وحداته الخلفية.

إستراتيجية المتمردين بالشائعات بدأت قبل الحرب.

أدعو القوى السياسية الوطنية لتكوين جبهة عريضة وعدم ترك الساحة لحلفاء التمرد.

نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار :

لقد ظهرت الفتن التي يقودها الإعلام وبروباغاندا المليشيا.

يجب علينا عدم السماح لهم ولأعوانهم بأن يحدثوا شرخاً في مجتمعنا.

يجب أن نتمسك بوحدة السودان والدفاع عن وطننا على جميع الأصعدة.

أثني على أبناءنا وبناتنا الذين يقفون على محاربة الشائعات ويقومون بفضح جرائم مليشيا

الدعم السريع وداعميها في الخليج العربي وإقليمنا والعالم.

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