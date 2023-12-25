الجيش يدمر عدد 3 عربات قتالية للدعم السريع بعد محاولة فاشلة للهجوم على معسكر العيلفون

الجيش السوداني - طيران حربي قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني دمّر عدد 3 عربات قتالية للدعم السريع بعد محاولة فاشلة للهجوم على معسكر العيلفون. وقالت مصادر للجزيرة بأن قوات الدعم السريع تنهب 8 سيارات من إدارة مشروع الجزيرة ببركات. الجزيرة – السودان

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