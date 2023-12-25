أمجد فريد: قوات الدعم السريع هي ميليشيا إجرامية فاشية بحتة

الدعم السريع قال أمجد فريد مستشار رئيس الوزراء السوداني السابق بأنه لا يمكن التعايش مع الانتهاكات، ولا ينبغي قبول محاولات التغطية عليها قوات الدعم السريع هي ميليشيا إجرامية فاشية بحتة. الجزيرة – السودان

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