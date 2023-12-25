والي الشمالية يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد

هنأ والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله محمد المواطنين المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.

وأكد لدى مخاطبته احتفالات المسيحيين بذكري ميلاد المسيح عليه السلام بحي البان جديد بدنقلا أن الولاية الشمالية تمثل نموذجا طيبا في الأمن والسلام والتعايش السلمي والنسيج الاجتماعي المترابط بين كافة مكونات الشعب السوداني.

ودعا إلى ضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة ونبذ الجهوية والقبلية وإشاعة روح المحبة والاخوة والتسامح بين جميع الاديان والطوائف لمجابهة التحديات الماثلة من أجل وطن يسوده الأمن و الإستقرار والطمأنينة.

كما خاطب الاحتفال المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع مؤكدا أن السودان ظل يتمتع بقيم الوحدة والترابط والتكافل والتعايش السلمي والتسامح الديني.

واشار إلى أن المؤامرات والابتلاءات التي تحاك ضد السودان تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وتناسي الخلافات والعمل صفا واحدا خلف القوات المسلحة والأجهزة الامنية الأخرى حماية للدين والوطن والمحافظة على الارواح والممتلكات.

من جانبه اكد مدير الادارة العامة للشؤون الدينية بالولاية الشمالية الشيخ الجيلي الطيب أن ماتتمتع به الولاية من أمن وإستقرار بفضل الله تعالي أولا ثم بجهود ويقظة حكومة الولاية ولجنة الامن والأجهزة النظامية ودعم وإسناد المواطنين لها.

وأشار إلى عدم الالتفات للشائعات ومواصلة الدعم و الإسناد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخري لبسط الأمن والإستقرار وتأمين الولاية الشمالية.

الي ذلك أكد عمدة النوبة الطاهر حميدان وقوفهم صفا واحدا خلف القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة من أجل وطن آمن ومستقر.