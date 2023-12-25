نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد على السوشيال ميديا

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم احتفالات الكريسماس وطرح صور لهم أثناء هذه الاحتفالات، وعلى رأس هذه القائمة من النجوم الفنانة هيفاء وهبي والتى نشرت صورة لها أثناء احتفالها بالكريسماس وعلقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد مجيد.

ونشرت أيضا الفنانة صورة لها أثناء احتفالات بعيد الميلاد وهو نفس الأمر الذى فعلته كارول سماحة وقامت بنشر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي وعلقت قائلة: عيد ميلاد مجيد.

أما الفنانة نوال الزغبي قامت بنشر فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وهي تقوم بغناء Merry Christmas.

وأحيت مؤخرا اليسا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى فى مدينة الرياض.

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل.

صدى البلد