تمكنت ادارة مكافحة المخدرات فرعية كرري بالتعاون مع استخبارات منطقة وادي سيدنا العسكرية من القبض علي متهم عثر بحوزته على عدد(410) قندول حشيش بجانب عدد(300)قطعة مختلفتة الاحجام كمية من الحشيش الفلت وذلك بعد معلومات عن نشاط المتهم ومتابعته عبر خطة محكمة ادت للايقاع بالمتهم و فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (15/أ) بقسم شرطة الحتانة. وعلى ذات الصعيد تفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) انه وبعد توفر معلومة لفرعية كرري بنشاط اجرامي لاحد المتهمين يقوم خلاله بترويج المخدرات من داخل منزله وبالرصد والمتابعة لتحركاته تمكن التيم من مداهمة المنزل بموجب امر تفتيش من النيابة حيث تم العثور على حشيش افغاني داخل المنزل بوزن(220) جرام واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهته تحت المادة(15/أ) بقسم شرطة الحتانة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ادارة مكافحة المخدرات فرعية كرري تتمكن من ضبط (2) من المتهمين عثر بحوزتهم على حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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