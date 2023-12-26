وسط حشود جماهيرية محلية سواكن تعلن المقاومة الشعبية لدحر التمرد

الجيش السوداني شهدت محلية سواكن بولاية البحر الأحمر اليوم اعلان المقاومة الشعبية للدفاع عن السيادة الوطنية ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع وذلك وسط تدافع حشود جماهيرية ضاقت بها ساحة الشهداء بسواكن .

وخاطب المناسبة والي البحر الأحمر اللواء معاش مصطفى محمد نور مؤكدا جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لأي عدوان .، كما أكد جاهزية اللجان في الأحياء لحماية المواطنيين من العدوان الداخلي والمتخازلين.

وأشاد بمبادرة الناظر محمد احمد محمد الامين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة باعلان المقاومة الشعبية مؤكداً بأن ولاية البحر الأحمر لن تكون بوابة للعملاء.

من جانبه أوضح الناظر ترك ان مرحلة التفاوض مع مليشيا الدعم السريع قد انتهت ولم تأتي بشي جديد ، واصفا ممارسات التمرد بالانتقام داعيا إلى استمرار العمليات العسكرية حني النصر ودحر التمرد. سونا

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