بالصور.. والي الخرطوم يقف على ترتيبات توفير الخدمات لمواطني امدرمان

سجل والي الخرطوم الأستاذ أحمد زيارة مفاجئة لمقر محلية امدرمان للوقوف على ترتيبات معالجة اوضاع مواطني امدرمان الذين أجبروا على مغادرة منازلهم واستوطنوا في كرري وتقديم الخدمات من أجل تخفيف المعانآة عنهم. وإستمع الوالي الى تقارير حول ما قامت به المحلية من معالجات لقضايا المواطنين وطالب الأجهزة الإدارية ببذل جهود إضافية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين المتواجدين بكثافة عالية لتتكامل مع الاجهزة العاملة في توفير خدمات الصحة والمياه والكهرباء وتوفير دقيق الخبز والغاز التي حققت وفيرة كبيرة واستقرار ملحوظ على مدى الشهور الماضية. كما وقف الوالي على أسس توزيع الاعانات وضرورة التدقيق في الحصر والتصنيف وتعهد الوالي باستكمال الدعم الغذائي للمتبقي من الدفعة الاولى. كما أبدى الوالي إستعداده لتوفير الكوادر والاجهزة والدواء للمركز الصحي الذي يخصص لمواطني أمدرمان لتلقي علاجهم. كما وجه بإكمال هيكل المحلية وعقد اجتماعات دورية للجنة أمن محلية أمدرمان بحضور ممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة ووجه بتفعيل أجهزة الشرطة والمخابرات العامة. الهادي عبد السيد المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان اكد اكمال الهيكل الإداري الذي يمكن من المحلية من ادارة شئون المواطنين بعد ان تم حصرهم وجرى توزيع الدفعة الأولى من الاعانات مع مرآعاة أسس عدالة التوزيع وجاري حصر البقية. سونا

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