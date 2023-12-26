عبدالماجد عبدالحميد: ودّعت الجزيرة أبا عمدتها ورمزها الأهلي والعلمي وأحد مستودعات تاريخها

ودّعت مدينة الجزيرة أبا عصر اليوم أحد حكمائها وعقلائها وجامعي أهلها علي كلمةٍ سواء .. ودّعت أبا شيخ الحكمة والد الصغار والكبار والأخ الأكبر لمجايليه ومعاصريه وحتي أولئك الذين يكبرونه سناً وعمراً يصدُق عليهم قول العباس بن عبدالمطلب عن النبي صلي الله عليه وسلم : هو أكبرُ مني وأنا وُلدتُ قبله ..

• اليوم ودّعت الجزيرة أبا عمدتها ورمزها الأهلي والعلمي وأحد مستودعات تاريخها .. ودّعت الجزيرة أبا اليوم العمدة محمد حسن إحيمر أبرز رجالات وقيادات الإدارات الأهلية المحترمين ببلادنا ..

• حزني الشخصي اليوم كبير وعظيم علي رحيل الوالد العمدة محمد حسن إحيمر والذي لطالما أشعرني طيلة سنوات صلتي به والتي تجاوزت الثلاثين عاماً بأنني أحد أبنائه المقربين إليه وهي حاله مع كل الذين عرفوه وأحبوه وألِفوه ..كُلُّ واحد أقرب إليه من الآخر ولهذا يلتقي الجميع في صحن محبته لأنه يُعطي طيب الكلام وحلو الطعام من سويداء قلبه ومشاش عظمه قبل يده الممدودة دوماً بالصدقات مشاركاً في الأفراح ومواسياً في الأتراح وساعياً بالإصلاح بين الناس ..

• نحن جيلٌ تخرّج في المدرسة التربوية للعمدة محمد حسن إحيمر .. تعلمنا منه أناقة المظهر وأناقة الكلمة الفصيحة .. كان المرحوم العمدة إحيمر أحد القلائل الذين لايلحنون أثناء حديثهم باللغة العربية الفصحي أمام الناس .. كنا صغاراً عندما يصعد لأداء خطبة الجمعة بمسجد الكون العتيق .. وكبرنا في أعمارنا والعمدة إحيمر بذات طلاقة وفصاحة وحلاوة خطبه الماتعة في جمعة مسجد الكون المبارك ..

• حزني كبير وعظيم علي رحيل والدنا الروحي العمدة محمد حسن إحيمر .. برحيله سيفقد أهلي الأنصار في السودان عامة وفي الجزيرة أبا خاصة واحداً من قلاع الرزانة والكياسة وتدبير الأمور بتأنٍ وتُؤدة ..

• زرت العمدة إحيمر قبل أيام أثناء زيارتي للجزيرة أبا .. زرته في معية أخي الأكبر وأستاذي سليمان عبدالحميد .. فاجأنا بترحيب حار وتحية خاصة وسلام ودود فاجأ حتي أبنائه المنقطعين كُليّاً للإشراف عليه في فراش مرضه ..هزّني عميقاً تحيته لي بذات العنفوان الذي ظل يقابلني به منذ سنوات .. لا أعرف لماذا طافت بمخيلتي كلمات الشاعر الفذ محمد الماغوط والذي ظل ينظم أجمل القصائد حتي آخر أيام حياته .. قال لزائريه : لقد خذلني جسدي .. طافت بمخيلتي هذه الكلمات والعمدة إحيمر يحكي لنا في ثبات إيماني عميق رحلته الإيمانية مع مرضه الذي قابله بقين المؤمنين وصبر الصالحين ..

• خذلتني دموعي وأنا أشد علي يده مودعاً ..انتابني احساس خاص أنني ربما لن ألتقي العمدة إحيمر مرة أخري .. وهذا ماحدث اليوم إذ تلقيت نبأ رحيله مساء اليوم وأنا بعيد عن أهلي وأبنائي .. إنها الحياة تبعدنا أحياناً عن أحب الناس إلينا .. وتأخذهم عنا عندما تحين ساعة الكتاب المؤجل ..

• رحم الله الوالد الرمز محمد حسن إحيمر .. رحمه الله رحمة واسعة وأنزل علي قبره شآبيب الرضوان ..

• صادق التعازي لأبنائه وبناته وإخوانه وأحفاده.. • صادق التعازي وعظيم المواساة لطائفة الأنصار وجماهير حزب الأمة بطول السودان وعرضه .. • صادق التعازي وعظيم المواساة لأهلنا بالجزيرة أبا .. • وصادق التعازي لكل عارفي فضل الرمز العمدة محمد حسن إحيمر .. • رحمه الله رحمة واسعة ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد