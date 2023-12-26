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انتقل إلى رحمة مولاه يوم الأحد الشيخ سيد محمد حاج, والد الداعية السوداني الشهير محمد سيد حاج, الذي توفي في 24 أبريل 2010 إثر حادث حركة بطريق القضارف.
ونعى الشيوخ وأهل الدين من خلال تغريدات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الشيخ سيد محمد حاج, وعددوا من محاسنه.
كما ترحم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على الشيخ سيد حاج, وإبنه الذي سبقه للرفيق الأعلى, وكتب معلقون: (أحسنت التربية وفي جنات الخلد مع إبنك إن شاء الله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. وفاة والد الداعية السوداني الشهير محمد سيد حاج وجمهور مواقع التواصل ينعيه: (أحسنت التربية وفي جنات الخلد مع إبنك إن شاء الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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