تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية قامت بتصوير مقطع فيديو لنفسها وهي تقدم فواصل من الرقص المثير. https://www.facebook.com/reel/7405130982865491 ورقصت الفتاة على أنغام إحدى أغاني “الزنق” للمطربة ريان الساتة وسط سخرية واسعة من قبل المعلقين, وكتب أحدهم: (الجسم جسم حسناء والرقيص رقيص راسطات) ليرد عليه آخر: (هسا دي جاز ولا بنزين؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام أغاني “الزنق” وساخرون: (الجسم جسم حسناء والرقيص رقيص راسطات..هسا دي جاز ولا بنزين؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.