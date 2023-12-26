شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل وعلى أنغام (الدرة النفيسة) الفنانة توتة عذاب تحيي حفل ساهر خارج السودان

نشرت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة الشابة توتة عذاب, وهي تحيي حفل ساهر خارج السودان. https://www.facebook.com/reel/887059913422455 وظهرت عذاب, خلال الحفل الذي تم تصويره وهي بأزياء مثيرة للجدل وتردد الأغنية الشهيرة (الدرة النفيسة) وسط تفاعل الجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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