مبارك الفاضل: لابد من تشكيل لجان مقاومة شعبية مسلحة في المدن والقرى والأحياء يقودها معاشي القوات النظامية

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأنه لابد من تشكيل لجان مقاومة شعبية مسلحة في المدن والقرى والأحياء يقودها معاشي القوات النظامية. الجزيرة – السودان

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