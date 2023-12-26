التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ببيت الضيافة ظهر اليوم بوفد الادارة الاهلية بمحلية البطانة برئاسة الشيخ الضو بابكر الضو شولة ووفد مكوكية قبيلة النوبة بالولاية برئاسة المك مأمون الجاك. واكد الوفدان وقوفهما ومساندتهما للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد المليشيات المتمردة واستعداد منسوبيهم للانخراط في صفوف الجيش وهو يتصدى لحماية الوطن من المليشيا الارهابية الظالمة. وحيا والي القضارف المكلف الروح العالية لقيادات الإداره الاهلية بالولاية وتكاتفهم مع القوات المسلحة، مؤكدا ان تماسك وترابط اهل الولاية هو من اقوى السهام في صدر اعداء السودان. وأشار الى ان لجنة امن الولاية وفي مقدمتها القوات المسلحة قد وضعت الترتيبات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بامن وسلامة المواطن وتكرار ما حدث من اعتداءات وانتهاكات من قبل القوات المتمردة فى ولاية الجزيرة التى سيتم اجلاءهم منها قريبا بفضل تلاحم جميع ابناء الشعب السوداني من اجل تحقيق ذلك. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الأهلية والمكوكيات بولاية القضارف يعلنون مساندتهم للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.