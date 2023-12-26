استبعاد تهمة التحرش.. محاكمة عاجلة لابنة هبة قطب وموظف

حدّدت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، جلسة الدور الأول من يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب أخصائية العلاقات الأسرية، وموظف بجامعة الدول العربية، على خلفية مشاجرة دارت بينهما على أولوية المرور بالسيارة في «هايبر وان»، إذ تبادلا السبّ والقذف.

وقالت دينا هشام، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت رفقة أمها في المول التجاري، وعقب خروجهما للتوجه إلى سيارتهما في الجراج، فوجئتا بالطرف الثاني «علاء» يقطع عليهما الطريق ولم يتحرك بسيارته، ما اضطرها للنداء عليه فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب وتحرش بها لما طرقت على «كبوت» عربيته للانتباه إليها، وبتدخل والدتها لإنقاذها تعرضت للضرب والشتم من قبل المتهم.

وأحضرت «هشام» تقريرا طبيا من مستشفى حكومي، يفيد بإصاباتها بكدمة في الصدر، في الوقت ذاته استبعدت النيابة العامة الاتهام المنسوب إلى موظف جامعة الدول العربية بالتحرش، عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة فلم يتبين صحة ما قالته ابنة الدكتورة هبة قطب بشأن الإمساك بجسدها أثناء المشاجرة.

وأقر المتهم «علاء» بصحة المشاجرة مع «هشام» بسبب أولوية المرور، لكنه أفاد بأنها تعدت عليه بالضرب والسبّ، ونفى التحرش بها، الأمر الذي لم تتوصل إليه تحريات الشرطة التي أجرتها النيابة العامة.

المصري اليوم