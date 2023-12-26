هيطلعوا فين؟ عمرو أديب عن مكان الأسرى الإسرائيليين: «اسمعوا الجملة دي وحاسبوني»

علق الإعلامي عمرو أديب، على فشل جيش الاحتلال في الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال «أديب»، في تعليق خلال برنامجه «الحكاية»، عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين، إن إسرائيل ترغب الآن في تحقيق أي انتصار في غزة لحفظ ماء الوجه، بعد فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة.

وأضاف: «الأمل الإسرائيلي دلوقتي؛ هات لي أي انتصار، أي حاجة، السنوار أو الضيف أو جيل تاني من القيادة أو 10 رهائن، أي حاجة».

وتابع «أديب»: «أرجوكم اسمعوا الجملة دي وابقوا حاسبونى عليها؛ قد تتعجبوا الرهائن دول ممكن يبقوا فين، هو نافضين غزة فوقها وتحتها، فين؟».

كما علق على مقتل رضي موسوي قائد الحرس الثوري في سوريا، في ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق، موضحًا: «ده وصلوا له إزاي، دي مش محتاجة معلومة، اللي قرأ عن اغتيال قاسم سليماني هيعرف، ده حد باعه».

وأكمل: «الوضع مش زي غزة انت بتضرب حي وجايز يطلع فيه السنوار أو لأ، إنما هناك الوضع مختلف ده بيضرب واحد بعينه، أليس من المحترم والعظيم تحية شعب غزة اللي محدش فيه اتكلم، نحن نتحدث عن 200 أسير إسرائيلي».

المصري اليوم