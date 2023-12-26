قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” بأن “إيقاد” حددت الخميس المقبل موعداً للقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي من أجل إنهاء الحرب في السودان. واضافت المصادر بأن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتسلّم خطاباً رسمياً من رئيس “إيقاد” يدعوه للقاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاد تحدد الخميس المقبل موعداً للقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي من أجل إنهاء الحرب في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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