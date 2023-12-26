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إيقاد تحدد الخميس المقبل موعداً للقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي من أجل إنهاء الحرب في السودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” بأن “إيقاد” حددت الخميس المقبل موعداً للقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي من أجل إنهاء الحرب في السودان.

واضافت المصادر بأن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتسلّم خطاباً رسمياً من رئيس “إيقاد” يدعوه للقاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”.

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الشرق للأخبار

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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