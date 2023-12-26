طحنون بن زايد “مستشار الأمن الوطني”: الخير والسلام للجميع

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، المسيحيين حول العالم بعيد الميلاد المجيد، وأعرب سموه عن تمنياته بأن يعم الخير والسلام على الجميع.

وقال سموه على منصة «إكس»: «نهنئ المسيحيين حول العالم بعيد الميلاد المجيد، متمنين أن يعم الخير والسلام على الجميع».

صحيفة الاتحاد