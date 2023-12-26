الحكومة الإيرانية تتوعد الاحتلال الإسرائيلي برد حاسم على اغتياله لمسئول بالحرس الثوري

توعدت الحكومة الإيرانية بالرد على اغتيال الكيان الصهيوني لمسئول كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال على أحد الأحياء السكنية في سوريا، وفق ما ذكرت صحف إيرانية.

وذكرت الحكومة الإيرانية أنه سيتم الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل في الوقت والمكان المناسبين.

وقبلها ذكرت وزارة الدفاع الإيرانية، أن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري.

وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم الرد على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها ملائمة.

وأضافت أن ردها سيكون صارما ومؤثرا لكن لن يوفر المجال لأي استغلالات إسرائيلية.

صدى البلد