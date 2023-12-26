فرسة وقشطة والريسة ونهى الضكر .. كواليس 21 يوما كافحت فيها “الآداب”

خلال 21 يوما كشرت فيها مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة عن أنيابها لمكافحة الحرام والممارسات المشبوهة على مستوى عدد كبير من الكباريهات والكازينوهات في أنحاء المحافظة حيث حدد الضباط ساعة الصفر مع منتصف الليل وبدء العمل في تلك الأماكن.

حملات مستمرة ومداهمات في أوقات واحدة بأماكن مختلفة أسفر عن إسقاط أكبر أباطرة عالم الرذيلة واستغلال الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب مع الأثرياء علاوة على ضبط عدد من الراقصات اللاتي تعملن دون ترخيص وتتعمد القيام بحركات مثيرة للغرائز وارتداء “بدل رقص” خليعة خادشة للحياء، ووصل عدد المتهمين خلال 21 يوما إلى 37 فتاة ليل وراقصة كانت أبرزهن “نهى الدكر” امبراطورة كباريهات الهرم والراقصات “فرسة” و”قشطة” و”جومانة التونسية”.

صدى البلد