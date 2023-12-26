في الجيم.. شاهد ياسمين صبري تبرز تناسق قوامها بالأصفر والأسود

استعرضت النجمة ياسمين صبري، قوامها الممشوق، بصور جديدة خلال تواجدها في صالة الجيم.

وظهرت ياسمين صبري فى الصور الذي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ليجن رياضي أسود مع توب اصفر اللون، واستكملت إطلالتها الرياضية بحذاء رياضي أبيض، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري فيلمها الجديد أبو نسب بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

صدى البلد