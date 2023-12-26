الجيش السوداني - طيران حربي الجيش السوداني يدمر الراجمة الاسرائيلية “Lr-160” التي كانت بحوزة متمردي الدعم السريع في الحلفايا والتي تم استخدامها في القصف العشوائي على أحياء امدرمان. اليوم التالي

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