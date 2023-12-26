طالبة ثانوي تحاول إنهاء حياتها بـ”قرص الموت”

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي في نهاية العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها بتناولها قرص لحفظ الغلال بمنزل اسرتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده محاولة طالبة إنهاء حياتها بحالة بقرص حفظ الغلال بمنزل عائلتها دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعوة ‘أمال م.ا.و’ 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتقيم دائرة المركز، وأفادا كلاً من: والدها المدعو ‘منصور ا.و.ب’ 45 سنة، مزارع، ووالدتها المدعوة ‘حنان م.ع’ 44 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بقيام المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صدى البلد