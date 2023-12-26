الهجانة - ارشيفية استولت قوات الهجانة بالفرقة الخامسة بالجيش السوداني بشمال كردفان على على عربات قتالية تابعة للدعم السريع غربي الأبيض. الجيش: قوات الفرقة الخامسة مشاة الهجانة بمدينة الأبيض سيطرت على مقر مليشيا الدعم السريع في كردفان وكبدتهم خسائر كبيرة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الهجانة بالفرقة الخامسة بالجيش السوداني بشمال كردفان تستولي على على عربات قتالية تابعة للدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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