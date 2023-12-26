شاهد غادة عبدالرازق برفقة ابنتها وأحفادها في أحدث ظهور

غادة عبدالرازق ظهرت غادة عبد الرازق، برفقة ابنتها روتانا واحفادها داخل أحد المطاعم أثناء تناول العشاء، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليها التعليقات. وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها صورا بصحبة أسرتها، وذلك عبر حسابها علي موقع إنستجرام. وتشارك غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي. صدى البلد

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