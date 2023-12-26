مكالمة مورينيو تغرم مدرب فيوتشر

فرض الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبة مالية ضد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر، بسبب مكالمة تلقاها من مواطنه جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي.وقطع مدرب فيوتشر المؤتمر الصحفي عقب لقاء فريقه ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، أمس، للرد على مكالمة مورينيو.وقرر الاتحاد المصري تغريم مدرب فيوتشر 20 ألف جنيه، لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.وفرض الاتحاد أيضا غرامة على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، لتجاوزه في حق أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ذاته.

وفاز فيوتشر على بيراميدز بنتيجة 14-13 بضربات الترجيح، عقب التعادل بدون أهداف في نصف النهائي.

كما وقع الاتحاد المصري عقوبة قوية بإيقاف محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي الذي استوجب الطرد، بسبب تجاوزه في حق الحكم محمد معروف بعد لقاء الأهلي في نصف نهائي السوبر.

وقرر الاتحاد تغريم الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة أيمن الرمادي 25 ألف جنيه.

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