جبريل : انتهاكات المليشيات المتمردة سلوك يتنافى مع الادعاءات والشعارات التي ترفعها قيادتها

قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم ، أن الانتهاكات ضد المدنيين أصبحت سمة مميزة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة والمليشيات المتحالفة معها ، في كل المدن والمناطق التي سيطرت عليها وهو سلوك يتنافى مع الادعاءات والشعارات التي ترفعها قيادتها والتستر خلف شعار ديمقراطية البندقية

وأكد جبريل ابراهيم رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين ، مركداً أن معركة الدفاع عنهم وأموالهم وأعراضهم مسؤولية أخلاقية ووطنية على جميع الشرفاء من أبناء الوطن .

وأظهرت تقارير موثقة وإفادات شهود عيان، تعرض المدنيين لانتهاكات فظيعة ونهب وسلب خلال اجتياح مليشيا الدعم السريع لولاية الجزيرة في حاضرتها ود مدني وقرى الولاية المختلفة . صحيفة اليوم التالي

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