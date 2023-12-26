ليفربول يعتلي الصدارة بثنائية أمام بيرنلي

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول داروين نونيز في الدقيقة السادسة، وديوجو جوتا في الدقيقة (90).وبتلك النتيجة ارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز 19.

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