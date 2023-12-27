رونالدو هداف العالم في 2023 ..النصر ينهي عقدة الاتحاد بخماسية

سحق النصر السعودي مضيفه اتحاد جدة 5-2 في القمة المؤجلة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الفيصل لحساب الجولة السابعة عشرة ،لينهي”العالمي” بهذه النتيجة يفك النصر عقدة “العميد” التي لازمته في آخر 10 مباريات ،كما قلص الفارق مع غريمه الهلال المتصدر إلى 7 نقاط ،بعدما أصبح رصيد الأول 43 نقطة ليحافظ على حظوظه في المنافسة .

في المقابل تعرض الاتحاد حامل اللقب لخسارة هي السابعة دورياً هذا الموسم والثالثة على التوالي والرابعة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غياغاردو ليتجمد رصيده عندى 28 نقطة ويبقى الفريق سادساً بالشراكة مع الفتح. على الصعيد الشخصي توج” الدون” كريستيانو رونالدو نفسه هدافاً لعام 2023 بعد تسجيله ثنائية من الخمسة أهداف رافعاً رصيده إلى 53 هدفاً مع ناديه والمنتخب، متقدماً بهدف على كليان مبابي وهاري كين ( 52 هدفاً). سيناريو القمة 31 بين الأصفرين بدأ بتقدم اتحادي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الرزاق حمدالله ،وعاد النصر بعد خمس دقائق لتسجيل هدف التعادل عن طريق رونالدو منركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي تاليسكا الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول 2-1.

في الشوط الثاني استطاع الاتحاد العودة للمباراة في الدقيقة 50 بواسطة رأسية من حمد الله معيداً المباراة لنقطة البداية.

رتب النصر أوراقه وبدأ شن الهجمات حتى ارتكب فابينيو المحظور داخل منطقة الجزاء،ليحتسب الحكم اليوناني أنا ستاسيوس ركلة جزاء جديدة للنصر في الدقيقة 66 وبطاقة حمراء للاعب البرازيلي قبل أن يتقدم (الدون) ويسجل الهدف الثالث والثاني له في المباراة.

منح الهدف الثالث النصر التحكم في المباراة ليضيف هدفين عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 75 و81 بعد عمل جماعي من تاليسكا وأوتافيو.

صحيفة الخليج