اهتمت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان بصورة حديثة لشقيقتين يعملن في مجال الدعاية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الشقيقتين “وجن” و “وسن” ظهرن كعروستين خلال جلسة تصوير حديثة وجد اهتمام المتابعين. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تابع الصورة وقام بمشاركتها على نطاق واسع وسط تعليقات متغزلة في الشقيقتين: حيث كتب أحد المعلقين: (صواريخ أرض جو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. المودل السودانية الحسناء “وجن” وشقيقتها “وسن” يظهرن وهن عروسات ويخطفن الأضواء على السوشيال ميديا ومعلقون: (صواريخ أرض جو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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